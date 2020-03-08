https://static.news.ru/photo/aebbc6fa-616d-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Джаред Лето Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Солист группы Thirty Seconds to Mars, актёр Джаред Лето едва не сорвался со скалы.

Об этом он рассказал в своём Instagram. По его словам, находясь на отвесной скале на высоте более 180 метров, он заметил, что его страховочный трос едва не порвался из-за трения об острый камень.

Лето рассказал, что вовремя осознал своё положение. При этом, по словам актёра, он испытал скорее не страх, а меланхолию. В итоге ему всё-таки удалось взобраться на скалу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что турист из Кирова сорвался со скалы Дива в крымском посёлке Симеиз. Он погиб, упав в море, сообщил крымский министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.