https://static.news.ru/photo/e0bb07cc-5ab2-11ea-8ae7-fa163e074e61_660.jpg Александр Малинин Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Дочь Александра Малинина Устинья поступила в престижную лондонскую консерваторию Royal College of Music. Заведение считается одним из лучших в мире.

Брат 19-летней девушки Фрол будет поступает в этом году в киноакадемию в Мюнхене. Стоимость обучения в консерватории составляет 1,3 млн рублей в год, сообщает Пятый канал. Малинин признаётся, что теперь ему придётся работать вдвое больше, чтобы оплачивать обучение дочери.

Устинья Малинина будет обучаться оперному искусству. Ей предстоит учиться шесть лет. Артист надеется, что его дочь не будет сидеть без дела, а найдёт какую-то работу после участия в первом международном конкурсе.

Она уже будет готовиться к первому своему международному конкурсу, а эти конкурсы... всё равно кто-то потом где-то предлагает работу, выступить туда-сюда, в Букингемском дворце например, — уверен певец.

Малинин уверен, что его дочь найдёт достойного жениха, при этом артисту совершенно неважно, богатым тот будет или нет. Он даже согласен на переезд избранника Устиньи к ней в апартаменты. Главное, чтобы дочь была счастлива.

Я очень ей доверяю, поверьте мне, она дружит с мозгами, у неё все в порядке. И она ещё ни разу в жизни меня не подводила, — признался звёздный папа.

Малинин рассказал, что детей воспитывал в строгости. Но она заключалась не в битье ремнём, а хотя бы просто в молчании: это гораздо тяжелее, чем если бы обругал, считает артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский певец Александр Малинин трогательно поздравил жену Эмму Малинину с 30-летием совместной жизни. Супруга подарила музыканту двойняшек — Устинью и Фрола. В ноябре 2019-го им исполнилось 19 лет.