Дочь диджея Эрика Би, ставшего широко известным в конце 1980-х годов благодаря сотрудничеству с рэпером Ракимом, погибла в результате автомобильной аварии.
ДТП с участием Mini Cooper, в котором находилась 28-летняя Эрика Суприм Барриер, произошло на трассе в штате Коннектикут. По сообщению местной полиции, авто остановилось в полосе посередине дороги. В машину врезался следовавший за ней грузовик, водителю которого не хватило времени затормозить.
The daughter of Eric B. has died following a car crash in Connecticut on Sunday.