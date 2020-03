ДТП с участием Mini Cooper, в котором находилась 28-летняя Эрика Суприм Барриер, произошло на трассе в штате Коннектикут. По сообщению местной полиции, авто остановилось в полосе посередине дороги. В машину врезался следовавший за ней грузовик, водителю которого не хватило времени затормозить.

The daughter of Eric B. has died following a car crash in Connecticut on Sunday.



The hip-hop legend’s rep confirmed the tragic news to Sister 2 Sister 2.0. https://t.co/mkuERyoqkp pic.twitter.com/NP51CrtcX7