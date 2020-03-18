https://static.news.ru/photo/53fcb7e2-6910-11ea-bf98-fa163e074e61_660.jpg Эрика Суприм Барриер Фото: Erica Barrier/ Instagram.com

Дочь диджея Эрика Би, ставшего широко известным в конце 1980-х годов благодаря сотрудничеству с рэпером Ракимом, погибла в результате автомобильной аварии.

ДТП с участием Mini Cooper, в котором находилась 28-летняя Эрика Суприм Барриер, произошло на трассе в штате Коннектикут. По сообщению местной полиции, авто остановилось в полосе посередине дороги. В машину врезался следовавший за ней грузовик, водителю которого не хватило времени затормозить.

The daughter of Eric B. has died following a car crash in Connecticut on Sunday.



The hip-hop legendâs rep confirmed the tragic news to Sister 2 Sister 2.0. https://t.co/mkuERyoqkp pic.twitter.com/NP51CrtcX7 — Alley Muzik Radio (@alleymuzik) March 17, 2020

Девушка была госпитализирована с тяжёлыми травмами, спасти её врачи не смогли. Причины аварии выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что девятилетняя дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике Ксана умерла от рака.