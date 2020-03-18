Эрика Суприм Барриер Эрика Суприм Барриер Фото: Erica Barrier/ Instagram.com

Дочь диджея Эрика Би, ставшего широко известным в конце 1980-х годов благодаря сотрудничеству с рэпером Ракимом, погибла в результате автомобильной аварии. 

ДТП с участием Mini Cooper, в котором находилась 28-летняя Эрика Суприм Барриер, произошло на трассе в штате Коннектикут. По сообщению местной полиции, авто остановилось в полосе посередине дороги. В машину врезался следовавший за ней грузовик, водителю которого не хватило времени затормозить.

Девушка была госпитализирована с тяжёлыми травмами, спасти её врачи не смогли. Причины аварии выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что девятилетняя дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике Ксана умерла от рака.

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