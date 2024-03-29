Директор «Пикника» раскрыл подробности похорон погибшей при теракте коллеги Чернышевский: похороны Екатерины Кушнер пройдут в кругу близких людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муж помощницы группы «Пикник» Екатерины Кушнер не планирует проводить публичное прощание с супругой, погибшей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказал NEWS.ru директор группы Юрий Чернышевский. Похороны, по его словам, пройдут в узком кругу их близких людей.

Ее муж не хочет особой публичности <...>. Не в кругу семьи, там будут какие-то люди, наверное, приглашенные. Я тоже буду присутствовать, попрощаюсь, — сказал Чернышевский.

О гибели Екатерины Кушнер во время теракта ранее сообщили в пресс-службе группы «Пикник». Музыканты не смогли связаться с ней после произошедшего, они надеялись, что женщине удастся спастись.

Юрий Чернышевский назвал гибель Кушнер невосполнимой утратой. По его словам, она была не только его помощницей, но и другом, с которым они общались долгие годы. Он назвал ее очень светлым человеком, на которого всегда можно было положиться.

Число пострадавших при террористической атаке на «Крокус Сити Холл» увеличилось до 382 человек, включая девятерых детей, сообщили в центре медицины катастроф. Большинство пострадавших получило амбулаторную помощь.