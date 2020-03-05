Международный песенный конкурс «Детское Евровидение» пройдёт в Польше второй год подряд. Об этом сообщил Европейский вещательный союз.
В 2019 году певица Вики Габор победила в состязании у себя в стране с песней Superhero. Это стало поводом для проведения мероприятия в Польше второй раз. Об этом организаторы события сообщили с помощью ролика на своём YouTube-канале.
Это будет первый раз, когда Детское Евровидение состоится в одной и той же стране второй год подряд, — говорится в описании к видео.
Информация о городе проведения конкурса и другие детали события станут известны позже.
Как писал NEWS.ru, Европейский вещательный союз ввёл запрет на поездки персонала до 13 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. В связи с этим подготовка к взрослому конкурсу терпит небольшие изменения: руководство Евровидения не примет участия во встрече глав делегаций 9 марта в Роттердаме (Нидерланды).
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