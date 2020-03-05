Фото: Andrzej Grygiel/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Участники британской группы The Prodigy почтили память фронтмена Кита Флинта, покончившего с собой год назад. Его не стало 4 марта 2019 года.

Музыканты Кит Палмер и Лиам Хоулетт опубликовали пост в Twitter и в Instagram, в котором признались в любви к своему коллеге и другу. Прошёл год с тех пор, как ты...