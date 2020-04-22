Денис Мацуев планирует дать концерт ко Дню Победы

https://static.news.ru/photo/3460935a-8480-11ea-a51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российский пианист Денис Мацуев намерен дать специальный онлайн-концерт, посвящённый празднованию 180-летия со дня рождения композитора Петра Чайковского и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Есть досада, что 7 мая отменены наши концерты с Александром Сладковским к юбилею Чайковского. Как и наше выступление с Валерием Гергиевым 9 мая на Поклонной горе, традиционно собирающее до 100 тыс. человек, — сказал Мацуев в интервью с ТАСС.

Артист отметил, что формат трансляции выступления в Сети ему не близок. 20 марта он отыграл в пустом Концертном зале им. Чайковского в рамках «Домашнего сезона» Московской филармонии, после чего признался, что было «ужасно» играть в одиночестве.

Денис Мацуев перенёс на более поздний срок свои концерты в нескольких городах Италии из-за вспышки коронавируса. Он подчеркнул, что о датах выступлений обязательно сообщит отдельно.