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Фестиваль Dansk Melodi Grand Prix 2020, который является отборочным этапом на международный песенный конкурс Евровидение, пройдёт в пустом зале. Такое решение связано с опасениями по поводу вспышки коронавируса.

Как отмечает Escxtra.com, на арену, где должно пройти мероприятие, купили билеты около десяти тысяч человек. Теперь у них не будет доступа на площадку.

Закрытие фестиваля для гостей произошло после заявления премьер-министра страны Метте Фредериксена, в котором он потребовал отменить или отложить все массовые мероприятия в Дании, рассчитанные на публику свыше тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа у Евровидения в мае 2020 года могут появиться «альтернативные сценарии». Рассмотрением возможных вариантов занимается голландская телекомпания NPO. Об этом СМИ сообщили в пятницу, 6 марта.