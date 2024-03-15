Цой и «Кино» перезаписали альбом «Это не любовь»: чего ждать фанатам

Фото: Александр Чумичев, Александр Шогин/ТАСС

Виктор Цой

Группа «Кино» спустя почти 40 лет перезаписала свой четвертый альбом «Это не любовь». Зачем это сделали, что изменилось в новом альбоме, кто из звездного состава участвовал в записи и чем сейчас занимаются участники группы?

Зачем группа «Кино» перезаписала свой старый альбом

Перезаписанный альбом 1985 года вышел 15 марта. Как объяснил сын лидера группы Александр Цой, поводом для перезаписи последнего «романтического» альбома группы «Кино» стало очень низкое качество звука.

«Между качеством песен и качеством их оригинальной записи — огромная пропасть. Звучание настолько бедное, что песни слушателям приходится достраивать в своем воображении. И мы можем попытаться переписать их так, как они звучат у нас в голове. Хотя, если честно, получилось даже лучше, чем мы думали, все богатство музыки раскрылось только в процессе записи», — приводит слова Цоя-младшего «Фонтанка».

Барабанщик «Кино» Георгий Гурьянов объяснял в интервью, что во время записи альбома в 1985 году группа страдала от недостатка оборудования и отсутствия площадки для качественной записи. В результате альбом вышел без живых ударных, только с драм-машиной, и Гурьянов исполнил только несколько партий бэк-вокала.

Оценить звучание перезаписанного альбома в живом исполнении можно будет 21 июня в петербургском Ледовом дворце.

Главным отличием вновь записанного альбома «Это не любовь» стало качество записи. Все остальные элементы ремейка, в том числе порядок песен, остались как на классической записи. В альбом не вошли бонус-треки, изданные лейблом Moroz Records в 1996 году.

В 2022 году альбом «Это не любовь» был переиздан ограниченным тиражом на лейбле Maschina Records. Для переиздания были проведены реставрация и ремастеринг, а также использована обложка, созданная Виктором Цоем. Кроме того, после ремастеринга альбому вернули оригинальную скорость воспроизведения (в остальных изданиях она была завышена на полтона).

В записи альбома 1985 года принимали участие Виктор Цой (погиб в 1990-м), Георгий Гурьянов (умер в 2013 году), гитарист Юрий Каспарян, бас-гитарист Александр Титов, виолончелист Всеволод Гаккель, бас-гитарист Игорь Тихомиров и звукорежиссер Алексей Вишня.

В работе над переизданием участвовали Александр Цой, Каспарян, Титов и Тихомиров, а также барабанщик группы «Юта» Олег Шунцов и гитарист группы «Тараканы» Дмитрий Кежватов.

Чем сейчас занимаются участники группы «Кино»

В 2024 году группа «Кино» выпустила коллаборацию с брендом одежды Maag (российская версия ушедшего с российского рынка бренда Zara). Как пишет AdIndex, в подготовке коллекции принимал участие сын рокера от первого брака Александр Цой (более известен как Александр Молчанов), который является продюсером группы «Кино». Для коллаборации были использованы рисунки Виктора Цоя.

«Безусловно, папиным рисункам самое место на классной одежде. „Кино“ вообще всегда была и остается модной группой. Сейчас благодаря коллаборации c Maag эта эстетика наконец получает достойное воплощение», — заявил Цой.

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