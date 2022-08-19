Что лучше — тело Артура Пирожкова или слёзы Клавы Коки: новинки «VK Музыки» Артур Пирожков воспел своё же красивое тело, Клава Кока представила сингл «Плачешь», а Boulevard Depo исполнил детскую песню на взрослый лад

Фото: 1didi.ru/artur-pirojkov-klava-koka-hochesh-lyric

Юморист Александр Ревва и блогер Клава Кока

Юморист Александр Ревва, выступающий на эстраде под псевдонимом Артур Пирожков, записал новый нескромный трек «Красивое тело», певица и блогер Клава Кока презентовала лирический сингл «Плачешь», рэпер Boulevard Depo представил современную версию детской композиции «Что мне снег, что мне зной...», а артисты ROY и JESI выпустили песню «Девочка» в стиле 1980-х, изначально написанную для группы Modern Talking. NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Boulevard Depo: АYOЙ

В новом треке АYOЙ рэп-исполнитель Boulevard Depo (Артем Кулик) решил продолжить традицию с цитированием классики. В 2018-м он обращался к творчеству Виктора Цоя, теперь настала очередь одной из главных песен советских детей «Что мне снег, что мне зной...».

Музыкант придумал новое продолжение известным строкам и, прогулявшись по городским улицам, снял на песню клип. AYОЙ — вторая работа Boulevard Depo в этом году. Ранее музыкант представил песню «Вок», в которой высмеял использование западного сленга российскими рэперами.

Клава Кока: «Плачешь»

Лейбл Black Star представил релиз российской певицы и видеоблогера Клавы Коки (Клавдия Высокова) «Плачешь».

Новая танцевальная песня Клавы Коки представляет собой мотивирующее обращение к девушке, которая страдает от несчастной любви. В одном из фрагментов композиции артистка сравнивает кризис в отношениях с шоу-бизнесом.

Между вами давно потерян контакт, но ты держишься за него, как за контракт, — поёт Клава Кока.

В своих соцсетях исполнительница выразила надежду, что ее песня «Плачешь» с припевом «Ну что же ты стоишь и плачешь? Слёзы носишь вместо патчей» «залетит в топчики» (на первые строки чартов).

ROY и JESI: «Девочка»

Исполнители ROY и JESI выпустили трек под названием «Девочка». Интересно, что изначально эта песня была написана для группы Modern Talking. Композицию, которая является образцом творчества середины 1980-х годов, переработали в соответствии с тенденциями современного продакшена.

Девочка, словно из рая, в эту ночь не одна, — с этих слов начинается припев новинки.

Как рассказал JESI, его отец втайне от всех писал тексты песен для мировых звезд, а в 1987 году даже летал в Варшаву на концерт Modern Talking, чтобы передать им несколько своих наработок, в том числе и текст «Девочки». Однако сингл вышел в свет только сейчас.

Для меня это очень значимая работа, поскольку это светлая память о моем отце. Этим треком мы хотели погрузить вас в добрую ностальгию и рассказать «сумасшедшую» историю с самого начала и до момента создания работы, — признался JESI.

ROY объяснил, что история создания песни вдохновила его на аранжировку в стиле 1980-х.

Для меня стиль ретро — целая эпоха и культ, — сказал ROY.

Артур Пирожков: «Красивое тело»

«Красивое тело» — новый трек юмориста Александра Реввы, выступающего на сцене под псевдонимом Артур Пирожков. Кстати, свой предыдущий сингл «Хочешь» артист выкладывал во «ВКонтакте» почти год назад. Тогда Артур исполнил его дуэтом с Клавой, а теперь певцы устроили своеобразное соревнование, предложив поклонникам выбрать, что лучше — красивое тело Пирожкова или слёзы Коки.

По словам шоумена, «Красивое тело» — это «легкая танцевальная история об очередном романе героя, которая запоминается с первых строк».

Красивое тело всегда было визитной карточкой альтер эго Александра Реввы, теперь пришло время заявить об этом официально. Не удивляйтесь, если в песне услышите отсылки к хиту «Ты так красива» группы Quest Pistols Show: все так и задумано, — говорится в подписи к видео на песню «Красивое тело».

Какие еще параллели откроют для себя слушатели, говорить пока рано. Но рефрен «У тебя есть любовь, у меня — красивое тело» наверняка запомнится многим.