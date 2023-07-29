Члены группы Сукачева не знали, что ночью ему вызывали скорую

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Гарик Сукачев

Музыканты из группы Гарика Сукачева не знали, что ночью артисту вызывали скорую помощь, рассказал представитель организаторов концерта на площадке «Хутор Елки» в карельском горном парке Рускеала Дмитрий Чернышов. Он сообщил в паблике «Хутор Елки. Кемпинг в Рускеала» в соцсети «ВКонтакте» в комментариях к записи об отмене выступления артиста, что члены группы выехали на мероприятие еще накануне и узнали об ухудшении здоровья Сукачева уже по факту.

Ночная скорая. Как узнали, сразу сообщили. Даже группа, которая по плану выехала на день раньше, узнала по факту уже, — написал Чернышов.

Telegram-канал «Подъем» пишет со ссылкой на представителей музыканта, что Сукачев попал в больницу в связи с ухудшением здоровья. При этом конкретную причину госпитализации они не назвали, но указали, что она была вынужденная.

29 июля Сукачев должен был выступить в Карелии. «Подъем» отмечает, что ночью артисту стало плохо, его увезла скорая помощь.

Организаторы пообещали поклонникам Сукачева вернуть деньги за билеты. В опубликованном от имени коллектива заявлении говорится, что концерт, несмотря на отсутствие музканта, состоится, как и планировалось, 29 июля. При этом выступление пройдет в формате «народного караоке». Вместе с залом будут исполнены песни «Бабушка», «Дорожная», «Ольга» и другие хиты.