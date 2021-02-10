Чайковский оценил замену гимна России на концерт Чайковского

Фрагмент концерта Петра Чайковского, на который заменили гимн России, будет звучать эффектно, сказал в интервью NEWS.ru композитор Александр Чайковский.
Это красиво. Начало там шикарное. Это отличная идея. Патриотическая песня Глинки тоже была красивой, но, пожалуй, начало концерта Чайковского будет более эффектным. И Чайковского знает весь мир. Всем будет понятно, что это Россия, – сказал Чайковский.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российских конькобежцев, лишённых права выступать с национальным флагом и гимном, на чемпионатах мира будут награждать под музыку Петра Чайковского. Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил для этой миссии музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1.