Чайковский оценил замену гимна России на концерт Чайковского

Афроамериканская певица Мэри Уилсон, экс-вокалистка оригинального состава группы The Supremes, ушла из жизни в Лас-Вегасе (США). Ей было 76 лет. Причины смерти не уточняются. Трагедия стала большой неожиданностью для её родных и близких.

Исполнительница в возрасте 15 лет создала упомянутый коллектив вместе с Дианой Росс и Флоренс Баллард в Детройте и выступала в его составе до его распада в 1977 году. Команда стала...