Бывший участник группы Dream Street умер от коронавируса в 34 года

https://static.news.ru/photo/e7f9002c-a669-11ea-a37b-fa163e074e61_660.jpg Крис Трусдейл Фото: Faye Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американский музыкант Крис Трусдейл, известный по своему участию в группе Dream Street, умер от коронавируса. Ему было 34 года.

Как отмечает TMZ, у Трусдейла возникли осложнения вскоре после того, как он недавно заразился. Смерть артиста, скончавшегося 2 июня, сегодня подтвердили на его странице в Instagram.

Он был светом для многих, и его будет очень не хватать семье, друзьям и поклонникам во всём мире, — говорится в сообщении.

Он стал участником Dream Street в 1999 году, когда ему было 13 лет. Коллектив просуществовал всего несколько лет и распался в 2002 году.

Как писал NEWS.ru, австралийский музыкант Ник Кейв, известный как лидер группы Nick Cave & The Bad Seeds, отправил поклоннику свои носки Gucci. Теперь мужчина продал их на аукционе и смог спасти свой бар от закрытия.