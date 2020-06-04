Бывший участник группы Dream Street умер от коронавируса в 34 года

Американский музыкант Крис Трусдейл, известный по своему участию в группе Dream Street, умер от коронавируса. Ему было 34 года.
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Он был светом для многих, и его будет очень не хватать семье, друзьям и поклонникам во всём мире, — говорится в сообщении.
Он стал участником Dream Street в 1999 году, когда ему было 13 лет. Коллектив просуществовал всего несколько лет и распался в 2002 году.
Как писал NEWS.ru, австралийский музыкант Ник Кейв, известный как лидер группы Nick Cave & The Bad Seeds, отправил поклоннику свои носки Gucci. Теперь мужчина продал их на аукционе и смог спасти свой бар от закрытия.
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