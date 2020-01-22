https://static.news.ru/photo/c1ff816e-3dbb-11ea-94e6-fa163e074e61_660.jpg Нил Портнов Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Бывший исполнительный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи Нил Портнов назвал глупостью обвинения в сексуальных домогательствах.

Временно исполняющая обязанности президента «Грэмми» Дебора Дуган заявила, что ей сообщили о возможном суде против Портнова, передаёт Billboard.

Обвинения в изнасиловании смешны и не соответствуют действительности. Предполагаю, что это было распространением лжи, — написал в официальном заявлении мужчина.

В ответ Дуган и её юристы отметили, что в письме Портноу по факту не отрицает, что обвинения в его адрес в 2019 году имели место, несмотря на то, что он пытался их скрыть.

Как писал NEWS.ru, Дебора Дуган лишилась своей должности за десять дней до проведения церемонии вручения премии «Грэмми», организацией которой она занималась.