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Бывший лейбл Тимы Белорусских подал на него в суд

13:14, 02 июля 2021
Фото: Тима Белорусских/vk.com
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Белорусский Kaufman Label, который ранее занимался продвижением певца Тимы Белорусских, подал на него в суд. Супругов Розниченко, являющихся владельцами лейбла, разозлило интервью журналисту Юрию Дудю, передаёт Telegram-канал Mash.

Сообщается, что лейбл не устроили слова Белорусских об их трёхлетнем сотрудничестве. Певец заявил, что ему мало платили, да и удовольствия он особого не получал, так как писал не ту музыку, которую хотел. Кроме того, он заявил, что ему запрещали говорить про дочь. В январе этого года Тима решил перечитать контракт, чтобы «просто узнать, что там вообще», после чего ушёл из лейбла.

Владельцы Kaufman Label заявили, что певец наврал. По их словам, по контракту ему доставалось больше 30% прибыли, а делиться личным никто не мешал. Розниченко решили не ограничиваться публичными опровержениями и подали в суд на артиста, а заодно и на Дудя. Отмечается, что суд состоится в Минске.

Рэпер Тима Белорусских стал гостем YouTube-шоу «вДудь» в начале июня. В первом блоке интервью исполнитель рассказал о скандальном задержании с наркотиками и последующем приговоре. Музыкант впервые раскрыл детали самого задержания и слежки за ним со стороны силовиков. Затем он озвучил свои претензии к лейблу, а также рассказал, какую музыку планирует делать дальше.

Ранее Минский суд приговорил 22-летнего белорусского певца к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, так называемой домашней химии. Его обвинили в незаконном употреблении и хранении амфетамина и приобретении гашиша.

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