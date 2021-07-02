Бывший лейбл Тимы Белорусских подал на него в суд

Белорусский Kaufman Label, который ранее занимался продвижением певца Тимы Белорусских, подал на него в суд. Супругов Розниченко, являющихся владельцами лейбла, разозлило интервью журналисту Юрию Дудю, передаёт Telegram-канал Mash.

Сообщается, что лейбл не устроили слова Белорусских об их трёхлетнем сотрудничестве. Певец заявил, что ему мало платили, да и удовольствия он особого не получал, так как писал не ту музыку, которую хотел. Кроме того, он заявил, что ему запрещали говорить про дочь. В январе этого года Тима решил перечитать контракт, чтобы «просто узнать, что там вообще», после чего ушёл из лейбла.

Владельцы Kaufman Label заявили , что певец наврал. По их словам, по контракту ему доставалось больше 30% прибыли, а делиться личным никто не мешал. Розниченко решили не ограничиваться публичными опровержениями и подали в суд на артиста, а заодно и на Дудя. Отмечается, что суд состоится в Минске.

Рэпер Тима Белорусских стал гостем YouTube-шоу «вДудь» в начале июня. В первом блоке интервью исполнитель рассказал о скандальном задержании с наркотиками и последующем приговоре. Музыкант впервые раскрыл детали самого задержания и слежки за ним со стороны силовиков. Затем он озвучил свои претензии к лейблу, а также рассказал, какую музыку планирует делать дальше.

Ранее Минский суд приговорил 22-летнего белорусского певца к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, так называемой домашней химии. Его обвинили в незаконном употреблении и хранении амфетамина и приобретении гашиша.