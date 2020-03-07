https://static.news.ru/photo/f368444a-60af-11ea-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nilsson Rickard/Aftonbladet/Tt/Global Look Press

Вокалист групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер не смог въехать в Россию. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

Музыканта задержали на таможенном посту Красная Горка на границе с Белоруссией в Смоленской области. Пограничники сообщили, что американский гражданин Тёрнер должен был въехать на территорию Российской Федерации через пограничный пункт пропуска в Брянской области.

Отмечается, что Тёрнер направлялся на рок-шоу «Рокофония» в Смоленске. После инцидента артист обратился к поклонникам и извинился за срыв мероприятия.

Как писал NEWS.ru, американская группа Slipknot отменила азиатскую часть тура. Выступления коллектива должны были пройти с 20 по 29 марта в Токио, Сингапуре, Джакарте и Маниле.