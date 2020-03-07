Вокалист групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер не смог въехать в Россию. Об этом
Музыканта задержали на таможенном посту Красная Горка на границе с Белоруссией в Смоленской области. Пограничники сообщили, что американский гражданин Тёрнер должен был въехать на территорию Российской Федерации через пограничный пункт пропуска в Брянской области.
Отмечается, что Тёрнер направлялся на рок-шоу «Рокофония» в Смоленске. После инцидента артист обратился к поклонникам и извинился за срыв мероприятия.
Как писал NEWS.ru, американская группа Slipknot отменила азиатскую часть тура. Выступления коллектива должны были пройти с 20 по 29 марта в Токио, Сингапуре, Джакарте и Маниле.
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