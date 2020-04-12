Буланова из реанимации рассказала о своём самочувствии

https://static.news.ru/photo/3aedda5e-7c45-11ea-8663-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Певица Татьяна Буланова, которая 11 апреля была госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем, сообщила о своём состоянии.

В смс-переписке с телеканалом «360», 51-летняя артистка отметила , что пока остаётся в реанимации, но ей «уже хорошо».

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй бывший муж Булановой Владислав Радимов высказался об объединении чемпионатов РФ и Белоруссии в один турнир. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенита»-2 отметил, что это был бы топ-турнир. Была ли это шутка, не уточнил.