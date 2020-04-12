Буланова из реанимации рассказала о своём самочувствии

Певица Татьяна Буланова, которая 11 апреля была госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем, сообщила о своём состоянии.
В смс-переписке с телеканалом «360», 51-летняя артистка
Ранее NEWS.ru сообщал, что второй бывший муж Булановой Владислав Радимов высказался об объединении чемпионатов РФ и Белоруссии в один турнир. Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенита»-2 отметил, что это был бы топ-турнир. Была ли это шутка, не уточнил.
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