Скончавшаяся 15 июня 2015 года певица Жанна Фриске запомнилась как исполнительница «бронебойных летних хитов», заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он рассказал, что Фриске хотела дарить позитив и не грузила слушателей проблемами и слезами. По словам критика, такие песни Фриске, как «Где-то лето». «А на море белый песок», «Малинки», ассоциируются у него с летним бризом, ветром с моря, пляжами и путешествиями.
Фриске запомнилась как исполнительница бронебойных летних хитов. Каждое лето все ждали, что выпустит Фриске. Может, не суперхит, но что-то легко по звучанию и исполнению, чему хочется подпевать, что хотелось сделать погромче. Визитной карточкой стал хит «Ла-ла-ла», спасибо Губину, что передал ей эту песню, она максимально отражает ее легкость и позитив. [Также можно вспомнить песни] «Портофино», «Где-то лето». «А на море белый песок», «Малинки» совместно с группой «Дискотека Авария», — рассказал Бабичев.
Ранее отец певицы Владимир Фриске признался, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки» на премии Муз-ТВ. Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Владимир Фриске с трудом сдерживал волнение, но выразил благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.