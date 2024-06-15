«Бронебойные и летние»: названы лучшие хиты Жанны Фриске Музкритик Бабичев: визитной карточкой Фриске стал хит «Ла-ла-ла»

Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Жанна Фриске

Скончавшаяся 15 июня 2015 года певица Жанна Фриске запомнилась как исполнительница «бронебойных летних хитов», заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он рассказал, что Фриске хотела дарить позитив и не грузила слушателей проблемами и слезами. По словам критика, такие песни Фриске, как «Где-то лето». «А на море белый песок», «Малинки», ассоциируются у него с летним бризом, ветром с моря, пляжами и путешествиями.

Фриске запомнилась как исполнительница бронебойных летних хитов. Каждое лето все ждали, что выпустит Фриске. Может, не суперхит, но что-то легко по звучанию и исполнению, чему хочется подпевать, что хотелось сделать погромче. Визитной карточкой стал хит «Ла-ла-ла», спасибо Губину, что передал ей эту песню, она максимально отражает ее легкость и позитив. [Также можно вспомнить песни] «Портофино», «Где-то лето». «А на море белый песок», «Малинки» совместно с группой «Дискотека Авария», — рассказал Бабичев.

Ранее отец певицы Владимир Фриске признался, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки» на премии Муз-ТВ. Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Владимир Фриске с трудом сдерживал волнение, но выразил благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.