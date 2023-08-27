Бритни Спирс заметили с загадочным мужчиной ночью в Калифорнии

Фото: face to face/Global Look Press

Бритни Спирс

Американскую певицу Бритни Спирс заметили в компании загадочного мужчины в Калифорнии, пишет Daily Mail. Поп-звезда поздно ночью поехала со своими спутником перекусить, надев слегка тонированные солнцезащитные очки.

В ночной поездке Спирс сопровождали охранники. Певица проводила время с неким высоким мужчиной с темными волосами, одетым в мешковатые джинсы и белую футболку. Ночной перекус с таинственным джентльменом состоялся у знаменитости на фоне бракоразводного процесса с супругом Сэмом Асгари, отметили журналисты.

Перед этим СМИ писали, что певица наняла двух новых сотрудников для работы в своем доме в Лос-Анджелесе. Предположительно, один из новых домработников Спирс имеет медицинское образование и у него широкий спектр обязанностей, в которые входит следить за здоровьем 41-летней звезды, в частности за тем, чтобы она не забывала принимать лекарства.

Ранее Спирс заметили в компании четырех мужчин на домашней вечеринке, которую певица устроила после того, как официально объявила, что они с ее 29-летним мужем решили развестись. Она рассказала, что веселилась с молодыми людьми до самого утра, а также выложила видео, на котором лежит голая в постели.