Британский гитарист Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет

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Британский гитарист Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на странице музыканта в Twitter. Бек известен своим участием в музыкальных группах Yardbirds и Jeff Beck Group.

От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о смерти Джеффа Бека. Он мирно умер 10 января после внезапного заражения бактериальным менингитом, — говорится в сообщении.

Карьера Бека началась в рок-группе Yardbirds, образованной в начале 1960-х годов. Вместе с ним участниками коллектива были Эрик Клептон и Джимми Пейдж. В дальнейшем Бек ушел из группы и основал собственный коллектив Jeff Beck Group.

Ранее стало известно, что немецкая супермодель и актриса Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет. Она была зведой мировых подиумов в 1980–90-х годах. Она входила в так называемую большую шестерку изначальных супермоделей наряду с Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбелл, Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон.