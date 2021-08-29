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Брат основателя группы «Смысловые галлюцинации» сообщил о его состоянии

01:30, 30 августа 2021
Брат основателя группы «Смысловые галлюцинации» сообщил о его состоянии Владимир Бурдин Фото: https://vk.com/club953724
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Брат основателя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина Тимофей рассказал о состоянии впавшего в кому музыканта. Сейчас артист находится на интенсивной терапии, написал Тимофей в официальной группе музыканта во «ВКонтакте».

У музыканта оказалось серьёзное поражение лёгких.

Мама звонила в реанимацию. Сказали, что очень сильное поражение лёгких. Он на интенсивной терапии. Никаких прогнозов в такой ситуации дать не могут. Ни отрицательной, ни положительной динамики нет, — написал брат Бурдина.

Диагноз «коронавирус» у певца пока не подтверждён, известно, что у него на 80% поражены лёгкие. Он находится в больнице № 14 в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что один из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому. Он находится в Екатеринбурге на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

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