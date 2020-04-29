Брайан Ино объявил конкурс медитативных видео из самоизоляции

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Британский музыкант Брайан Ино вместе со своим братом Роджером объявил конкурс видео среди людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Ролики, согласно условию, должны быть спокойными и медитативными.

Запись нужно сделать в горизонтальном формате и по продолжительности такой же, как и песня Ultramarine недавнего альбома братьев Ино Mixing Colours, говорится на сайте проекта. Композиция длится 2,5 минуты.

Мы хотели бы предложить вам снять короткий фильм в один кадр с тихой сценой: в доме, с видом в окно или в саду. Плывущие облака, шуршащие листья, гнездящиеся птицы, живущие своей жизнью люди — спокойные моменты, которыми мы все наслаждаемся в изоляции, — написали артисты.

Видео для участия надо выложить на YouTube, Vimeo или Instagram, после чего прислать до 29 мая ссылку через сайт конкурса.

Как писал NEWS.ru, канадская исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, опубликовала «сырую» версию клипа и предложила всем желающим доработать оформление ролика.