В Италии в возрасте 80 лет скончался певец Тото Кутуньо. Он умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни. Похороны пройдут в церкви Santi Nereo e Achilleo. Чем запомнился артист и как он отзывался о России?

Что известно об итальянском исполнителе

Тото (Сальваторе) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в Тоскане. С детства он проявлял интерес к творчеству. В 13 лет занял третье место на региональном музыкальном конкурсе. В 19 лет отправился в шестимесячное турне по Финляндии в составе ансамбля Albatros. Когда вернулся домой, организовал собственную группу Toto e Tati, с которой начал успешно гастролировать по Италии.

Популярность исполнитель обрел в 1976 году, когда впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо с песней Volo AZ 504 в составе группы Albatros и занял третье место в общем зачете. В 1983-м Кутуньо участвовал в фестивале в Сан-Ремо с песней L’italiano, которая является одной из самых известных композиций певца по сей день. В 1990 году он выиграл конкурс «Евровидение» с песней Insieme: 1992.

Когда Тото Кутуньо посещал СССР и Россию­

В ноябре-декабре 1985 года Кутуньо впервые приехал в СССР с концертами в Москве и Ленинграде. В 2006 году был приглашен выступить на Международном музыкальном фестивале «Авторадио» «Дискотека 80-х». Этот концерт он назвал самым запоминающимся в России.

«В 2006 году у меня было два концерта в Кремле. Около двухсот знаменитых российских артистов, моих друзей, выступали вместе со мной, пели мои песни. Это было потрясающе!» — рассказал певец в интервью.

В ноябре 2009 года исполнитель приезжал в Москву, чтобы выступить в шоу «Легенды „Ретро FM“ — 2009». 17 марта 2011 года дал концерт в Кремлевском дворце вместе с артистами Аннализой Минетти, Ин-Грид, Марком Тишманом и группой «Премьер-министр».

Как отзывался о России

­Тото Кутуньо признался, что Россия для него является второй родиной и он полюбил страну с первого взгляда.

«Да, начиная с 1985 года я очень часто бываю как в Москве, так и в других городах России, а также странах бывшего Советского Союза. Для меня Россия — вторая родина. Я полюбил ее с первого взгляда и по сей день несу в сердце эту любовь», — отмечал итальянский исполнитель.

Также он говорил, что в будущей жизни обязательно бы женился на русской девушке.

«В будущей жизни я обязательно женюсь на русской. Мне очень нравятся русские женщины. С ними не так сложно быть мужчиной! А быть мужчиной сейчас тяжело», — отмечал певец.

Тото Кутуньо и Алла Пугачева, 2002 год.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Тото Кутуньо и Алла Пугачева, 2002 год.

Тото Кутуньо, 1990 год.

Фото: United Archives / kpa via Global Loor Presss

Тото Кутуньо, 1990 год.

Тото Кутуньо, Аль Бано, Риккии Повери, Пупо, Риккардо Фогли, Виола Валентино, Алеандро Бальди, Джанни Фиореллино, Умберто Тоцци, Сильвия Меццанотте, 2006 год

Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо, Аль Бано, Риккии Повери, Пупо, Риккардо Фогли, Виола Валентино, Алеандро Бальди, Джанни Фиореллино, Умберто Тоцци, Сильвия Меццанотте, 2006 год

Тото Кутуньо и российская певица Вероника Агапова, 2006 год

Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо и российская певица Вероника Агапова, 2006 год

Тото Кутуньо, 2010 год

Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо, 2010 год

Тото Кутуньо на фестивале «Новая волна», 2013 год

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Тото Кутуньо на фестивале «Новая волна», 2013 год

Лев Яшин и Тото Кутуньо, 1985 год

Фото: Александра Сенцова /Фотохроника ТАСС

Лев Яшин и Тото Кутуньо, 1985 год

Тото Кутуньо, 1984 год

Фото: IMAGO/United Archiv/Global Look Press

Тото Кутуньо, 1984 год

Тото Кутуньо (справа) среди зрителей во время гастролей в Москве

Фото: Паладин Леонид/РИА Новости

Тото Кутуньо (справа) среди зрителей во время гастролей в Москве

Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве

Члены жюри конкурса Тото Кутуньо (слева на первом плане), Юрий Антонов и портфельный инвестор Борис Ланцман (справа)

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Члены жюри конкурса Тото Кутуньо (слева на первом плане), Юрий Антонов и портфельный инвестор Борис Ланцман (справа)

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве

Фото: Паладин Леонид/РИА Новости

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве

Чем болел Тото Кутуньо

В начале 2007 году Кутуньо перенес сложную операцию. Врачи вовремя среагировали и удалили злокачественную опухоль. Как признавался артист, во многом ему помогла его супруга.

«Карла — великая женщина. Многие хотели быть рядом с известным артистом Тото Кутуньо. А с Сальваторе, у которого когда-то не было ни громкого имени, ни денег, была только жена Карла. Она из богатой семьи, помогла мне купить квартиру, оплачивала мои счета и любила меня. За это я ей очень благодарен. И сегодня наша любовь стала еще сильнее», — рассказывал Тото.

Из-за болезни исполнитель отказался от концертов в России в 2007 году, но уже в 2008-м вернулся к активной творческой деятельности.

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