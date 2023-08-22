Боролся с раком, любил Россию: как жил и умер певец Тото Кутуньо

Фото: Victor Dmitriev/Global Look Press

Тото Кутуньо

В Италии в возрасте 80 лет скончался певец Тото Кутуньо. Он умер в больнице Сан-Раффаэле в Милане после продолжительной болезни. Похороны пройдут в церкви Santi Nereo e Achilleo. Чем запомнился артист и как он отзывался о России?

Что известно об итальянском исполнителе

Тото (Сальваторе) Кутуньо родился 7 июля 1943 года в Тоскане. С детства он проявлял интерес к творчеству. В 13 лет занял третье место на региональном музыкальном конкурсе. В 19 лет отправился в шестимесячное турне по Финляндии в составе ансамбля Albatros. Когда вернулся домой, организовал собственную группу Toto e Tati, с которой начал успешно гастролировать по Италии.

Популярность исполнитель обрел в 1976 году, когда впервые принял участие в фестивале Сан-Ремо с песней Volo AZ 504 в составе группы Albatros и занял третье место в общем зачете. В 1983-м Кутуньо участвовал в фестивале в Сан-Ремо с песней L’italiano, которая является одной из самых известных композиций певца по сей день. В 1990 году он выиграл конкурс «Евровидение» с песней Insieme: 1992.

Когда Тото Кутуньо посещал СССР и Россию­

В ноябре-декабре 1985 года Кутуньо впервые приехал в СССР с концертами в Москве и Ленинграде. В 2006 году был приглашен выступить на Международном музыкальном фестивале «Авторадио» «Дискотека 80-х». Этот концерт он назвал самым запоминающимся в России.

«В 2006 году у меня было два концерта в Кремле. Около двухсот знаменитых российских артистов, моих друзей, выступали вместе со мной, пели мои песни. Это было потрясающе!» — рассказал певец в интервью.

В ноябре 2009 года исполнитель приезжал в Москву, чтобы выступить в шоу «Легенды „Ретро FM“ — 2009». 17 марта 2011 года дал концерт в Кремлевском дворце вместе с артистами Аннализой Минетти, Ин-Грид, Марком Тишманом и группой «Премьер-министр».

Как отзывался о России

­Тото Кутуньо признался, что Россия для него является второй родиной и он полюбил страну с первого взгляда.

«Да, начиная с 1985 года я очень часто бываю как в Москве, так и в других городах России, а также странах бывшего Советского Союза. Для меня Россия — вторая родина. Я полюбил ее с первого взгляда и по сей день несу в сердце эту любовь», — отмечал итальянский исполнитель.

Также он говорил, что в будущей жизни обязательно бы женился на русской девушке.

«В будущей жизни я обязательно женюсь на русской. Мне очень нравятся русские женщины. С ними не так сложно быть мужчиной! А быть мужчиной сейчас тяжело», — отмечал певец.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Тото Кутуньо и Алла Пугачева, 2002 год. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Тото Кутуньо и Алла Пугачева, 2002 год. Фото: United Archives / kpa via Global Loor Presss Тото Кутуньо, 1990 год. Фото: United Archives / kpa via Global Loor Presss Тото Кутуньо, 1990 год. Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Тото Кутуньо, Аль Бано, Риккии Повери, Пупо, Риккардо Фогли, Виола Валентино, Алеандро Бальди, Джанни Фиореллино, Умберто Тоцци, Сильвия Меццанотте, 2006 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Тото Кутуньо, Аль Бано, Риккии Повери, Пупо, Риккардо Фогли, Виола Валентино, Алеандро Бальди, Джанни Фиореллино, Умберто Тоцци, Сильвия Меццанотте, 2006 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Тото Кутуньо и российская певица Вероника Агапова, 2006 год Фото: Vitaly Fedorov/Russian Look/Global Look Press Тото Кутуньо и российская певица Вероника Агапова, 2006 год Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press Тото Кутуньо, 2010 год Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press Тото Кутуньо, 2010 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Тото Кутуньо на фестивале «Новая волна», 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Тото Кутуньо на фестивале «Новая волна», 2013 год Фото: Александра Сенцова /Фотохроника ТАСС Лев Яшин и Тото Кутуньо, 1985 год Фото: Александра Сенцова /Фотохроника ТАСС Лев Яшин и Тото Кутуньо, 1985 год Фото: IMAGO/United Archiv/Global Look Press Тото Кутуньо, 1984 год Фото: IMAGO/United Archiv/Global Look Press Тото Кутуньо, 1984 год Фото: Паладин Леонид/РИА Новости Тото Кутуньо (справа) среди зрителей во время гастролей в Москве Фото: Паладин Леонид/РИА Новости Тото Кутуньо (справа) среди зрителей во время гастролей в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Тото Кутуньо во время репетиции своего юбилейного концерта в Москве Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Члены жюри конкурса Тото Кутуньо (слева на первом плане), Юрий Антонов и портфельный инвестор Борис Ланцман (справа) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Члены жюри конкурса Тото Кутуньо (слева на первом плане), Юрий Антонов и портфельный инвестор Борис Ланцман (справа) Фото: Паладин Леонид/РИА Новости Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве Фото: Паладин Леонид/РИА Новости Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо держит в руках свой портрет, подаренный зрителями. Выступление на Центральном стадионе им. В. И. Ленина в Москве

Чем болел Тото Кутуньо

В начале 2007 году Кутуньо перенес сложную операцию. Врачи вовремя среагировали и удалили злокачественную опухоль. Как признавался артист, во многом ему помогла его супруга.

«Карла — великая женщина. Многие хотели быть рядом с известным артистом Тото Кутуньо. А с Сальваторе, у которого когда-то не было ни громкого имени, ни денег, была только жена Карла. Она из богатой семьи, помогла мне купить квартиру, оплачивала мои счета и любила меня. За это я ей очень благодарен. И сегодня наша любовь стала еще сильнее», — рассказывал Тото.

Из-за болезни исполнитель отказался от концертов в России в 2007 году, но уже в 2008-м вернулся к активной творческой деятельности.

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