Больше трёх миллионов россиян стали зрителями онлайн-концерта Little Big

https://static.news.ru/photo/f86afb14-7cab-11ea-9fbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/littlebigband

Свыше трёх миллионов человек посмотрели концерт группы Little Big, который транслировался онлайн в «Яндекс.Эфире» 11 апреля. Об этом в ходе выступления сказал солист группы Илья Прусикин.

Он отметил, что это первый подобный опыт коллектива.

Для нас это большая честь! <...> Спасибо вам за то, что подарили возможность выступать перед тремя миллионами, — цитирует Прусикина РИА Новости.

Артист призвал поклонников соблюдать необходимые меры предосторожности, а выходя из дома — не забывать про маски и перчатки. Он признался, что ему «не хочется ещё год или полгода сидеть на карантине».

В рамках онлайн концерта Little Big представил особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии COVID-19.

Ранее, как писал NEWS.ru, Instagram объявил о запуске проекта «#песнядома», в рамках которого российские музыканты дадут домашние онлайн-концерты для людей, находящихся дома в связи с эпидемией коронавируса.