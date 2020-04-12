Больше трёх миллионов россиян стали зрителями онлайн-концерта Little Big

Свыше трёх миллионов человек посмотрели концерт группы Little Big, который транслировался онлайн в «Яндекс.Эфире» 11 апреля. Об этом в ходе выступления сказал солист группы Илья Прусикин.
Он отметил, что это первый подобный опыт коллектива.
Для нас это большая честь! <...> Спасибо вам за то, что подарили возможность выступать перед тремя миллионами, — цитирует Прусикина РИА Новости.
Артист призвал поклонников соблюдать необходимые меры предосторожности, а выходя из дома — не забывать про маски и перчатки. Он признался, что ему «не хочется ещё год или полгода сидеть на карантине».
В рамках онлайн концерта Little Big представил особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии COVID-19.
Ранее, как писал NEWS.ru, Instagram объявил о запуске проекта «#песнядома», в рамках которого российские музыканты дадут домашние онлайн-концерты для людей, находящихся дома в связи с эпидемией коронавируса.