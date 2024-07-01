«Бизнесмен до мозга костей»: продюсер о возможном концерте Канье Уэста в РФ Продюсер Бабичев не исключил проведения концертов Канье Уэста в Москве в будущем

Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Канье Уэст

Проведение концертов американского рэпера Канье Уэста в Москве в будущем возможно, считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что исполнитель — бизнесмен до мозга костей. По его словам, нельзя исключать какую-то подоплеку в его визите в Москву к другу и бизнес-партнеру Гоше Рубчинскому.

Мы знаем, что Канье Уэст — бизнесмен до мозга костей, и, наверное, какая-то подоплека в его визите все-таки есть. Он артист такого масштаба, что, конечно, мог бы легко продать любую арену за два-три дня. Учитывая это, продать в Москве самую большую арену, какой-нибудь стадион, для него не составит труда. Поэтому нельзя исключать вероятность его концертов, — пояснил Бабичев.

По словам продюсера, сложно судить об истинной причине приезда Уэста в Россию. Он уточнил, что версия с приездом к другу звучит интереснее, так как в ней нет коммерческой подоплеки. Но, как подчеркнул Бабичев, рэпер не заботится о чужом мнении и делает то, что захочет, поэтому вполне может выступить в России.

До этого он продавал билеты по $400 за прослушивание своего альбома. То есть он даже не выступал, а просто поставил свои новые записи, чтобы публика оценила. И на это мероприятие был дикий ажиотаж, все билеты были проданы очень быстро, — напомнил продюсер.

Канье Уэст ранее посетил Москву с частным визитом. Концерты певца в России пока не обсуждались и не планировались. Представители стадиона «ВТБ Арена» в Москве также не располагают информацией о возможном выступлении рэпера.