Билли Айлиш выпустит документальный фильм о себе

https://static.news.ru/photo/d38b8c6a-022e-11eb-ab99-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Billie Eilish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш готовит к выпуску документальный фильм, рассказывающий о ней. Картина получила название Billie Eilish: The World's A Little Blurry («Билли Айлиш: Мир немного размыт»).

Лента выйдет в феврале 2021 года, сообщила артистка в Instagram. Режиссёром выступил Р. Дж. Катлер, известный по фильмам «Если я останусь», «Сентябрьский номер» и сериалу «Нэшвилл».

Документалка выйдет в кинотеатрах и на стриминговой сервисе Apple TV+.

Как писал NEWS.ru, Билли Айлиш выступила дизайнером логотипа Олимпийских игр, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе. Организаторы мероприятия обнародовали официальный логотип спортивного события в штате Калифорния. Кроме того, продюсеры предложили атлетам, художникам и лидерам сообществ Лос-Анджелеса создать свои версии эмблемы, использовав основной вариант.