https://static.news.ru/photo/8a565a20-6751-11ea-89f8-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш в разговоре с журналистами призналась, что в её жизни был момент, когда она хотела покончить с собой. По словам исполнительницы, желание совершить суицид было связано с травлей со стороны хейтеров и излишней критики к самой себе.

Айлиш рассказала, что всегда была склонна к меланхолии и пессимистичному отношению к жизни. Как подчеркнула девушка, впервые она призналась в желании покончить с собой родному брату.

Она отметила, что всегда любила эпатировать людей и вгонять их в ступор. Однако сама певица часто становится мишенью для травли.

Я люблю взрываться в головах людей. Я заряжаюсь от этого! Но вместе с тем мой образ часто становился мишенью для буллинга, что приводило меня к меланхолии и депрессивным мыслям. Однажды я призналась брату, что мечтаю покончить с собой, — приводит слова Айлиш The New York Times.

Как ранее передавал NEWS.ru, Билли Айлиш высказалась против бодишейминга. Это произошло на концерте в Майами.

Ближе к окончанию представления на экране показали двухминутное видео, на котором исполнительница сняла с себя несколько слоёв одежды, после чего погрузилась в жидкость чёрного цвета.