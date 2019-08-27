Американская певица Билли Айлиш пропустила церемонию награждения MTV Video Music Awards. Это произошло из-за того, что исполнительница отправилась в Москву на первый в России концерт.
Я спала в России. Из-за наград ржу не могу, но, чуваки, все равно спасибо. Люблю, — написала Айлиш в
Хит Bad Guy принёс Билли Айлиш победу сразу в трёх номинациях MTV VMA — «Лучший новый артист», «Лучший монтаж» и «Прорыв года».
Как писал News.ru, американский актёр Джон Траволта перепутал певицу Тейлор Свифт с трансвеститом-двойником. Неловкая ситуация произошла во время церемонии вручения наград премии MTV Video Music Awards.