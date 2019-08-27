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Музыканта Петра Мамонова перевели из реанимации в кардиологическое отделение одной из московских клиник. Об этом рассказала жена артиста Ольга. По её словам, через месяц музыканту предстоит ещё одна операция на сердце.

Петю перевели в кардиологическое отделение, через 30 дней будет ещё одна операция, — цитирует её РИА Новости. По её словам, состояние артиста стабильное, однако он не любит лечиться и тяжело...