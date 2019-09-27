Американская певица Билли Айлиш объявила своим поклонникам даты нового мирового турне, которое пройдёт в 2020 году.
По её словам, она очень взволнована предстоящими концертами.
Не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех, — написала артистка в Instargam.
Всего Айлиш даст 42 концерта. Однако её российские поклонники не смогут послушать певицу — Россия отсутствует в списке.
Ранее News.ru писал, что певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки). По его мнению, исполнительница из США «шепчет» песни.