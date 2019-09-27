Билли Айлиш Билли Айлиш Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш объявила своим поклонникам даты нового мирового турне, которое пройдёт в 2020 году.

По её словам, она очень взволнована предстоящими концертами.

Не могу дождаться, чтобы увидеть вас всех, — написала артистка в Instargam.

Всего Айлиш даст 42 концерта. Однако её российские поклонники не смогут послушать певицу — Россия отсутствует в списке.

Ранее News.ru писал, что певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки). По его мнению, исполнительница из США «шепчет» песни.

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