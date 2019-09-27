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Дуэт Татьяны Меженцевой из Москвы и Ооржака Денберела из Кызыла представит Россию на Детском Евровидении в 2019 году. Конкурс пройдёт 24 ноября в Польше.

Меженцева и Денберел выиграли национальный отбор, который проходил в московском Vegas City Hall. На международном конкурсе они представят песню «Время для нас», сообщает РИА Новости. Запись финала национального отбора покажет...