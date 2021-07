Билли Айлиш и Земфира: чем порадовала богатая на музыкальные новинки неделя

Неделя выдалась крайне богатой на новинки в мире музыки: Земфира неожиданно выпустила мини-альбом «Ах», рэпер Skepta выпустил EP «All In» с участием Kid Cudi и J Balvin, Билли Айлиш наконец-то дала послушать альбом «Happier Than Ever», который ещё до выхода стал самым востребованным в истории стримингов, а участники Musica36 (Скриптонит, Индаблэк и Qurt) выпустили совместный релиз «Плохие привычки». NEWS.ru на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте» рассказывает подробнее о новинках недели.

Земфира

Мини-альбом певицы Земфиры, состоящий из четырёх треков — «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай» — на момент написания материала собрал более 278 тысяч прослушиваний в соцсети. Артистка неожиданно выпустила его 28 июля. Третий релиз за год получил говорящее название «Ах». Уже спустя несколько часов он получил характеристику «летний», а поклонники немедленно раскрыли личность молодого человека, изображённого вместе с певицей на обложке. «Ах» стал красивым ответом тем, кто ругал «Бордерлайн» за излишнюю депрессивность, пессимизм, нешуточную тревожность.

Ранее музыкальный критик Артур Гаспарян объяснил в беседе с NEWS.ru, чем интересен мини-альбом Земфиры «Ах», и выбрал самую хитовую из четырёх песен.

Тексты трёх новых песен Земфиры (песня «Гудбай» появилась в Сети несколько раньше) в основном посвящены любви, романтике и ностальгии. Фанаты артистки, обсуждая новый альбом в группе Земфиры в «ВК», назвали его «бомбой». Мини-альбом сейчас находится на 34-м месте чарта альбомов соцсети.

Напомним, что в феврале она впервые за восемь лет выпустила полноценный альбом «Бордерлайн», а после записала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Билли Айлиш

Новый альбом американской певицы Билли Айлиш установил исторический рекорд по количеству предзаказов за несколько дней до релиза. По информации издания, свыше 1 млн юзеров добавили долгожданный сборник в свои плейлисты ещё до выхода «Happier Than Ever».

Сама Билли называет новый альбом своим «самым любимым проектом» и говорит, что никогда не испытывала такую любовь к песням. В альбом вошли 16 песен. Среди них оказались и ранее представленные: My future, Lost cause, Your power, NDA и Therefore I am. Диск станет второй студийной работой Айлиш. В настоящий момент он собрал 171 тысячу прослушиваний в «ВК». Однако до топ-100 в чарте альбомов новинка ещё не дотянула. Зато на 86-м месте до сих пор стоит её старый альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go», который пользователи соцсети прослушали более 25,4 млн раз.

Скриптонит, Индаблэк и Qurt

Совместный релиз Скриптонита, Индаблэка и Qurt «Плохие привычки», в отличие от Билли Айлиш, сразу взорвал «ВК». Альбом уже на четвёртом месте в топе чартов. Работа собрала более 1,2 млн прослушиваний.

Скриптонита можно уже не представлять, а вот Qurt и Индаблэк совсем недавно присоединились к Musica36. Qurt — рэпер из Астаны. Раньше танцевал брейкданс. В этом году он выпустил совместный EP с Truwer «Hybrid» и фит со Скриптонитом «Сумка». Что касается Индаблэка, он из Украины. В 2018-м он стал первым артистом на новом лейбле Елены Темниковой. А прошлой осенью Гуф записал с ним фит.

В альбом вошли 11 треков.

Skepta

Из-за границы тоже «приехала» на этой неделе новинка. Рэпер Skepta выпустил EP «All In». В записи принимали участие американский артист Kid Cudi, а также звезда рэггетона из Колумбии J Balvin и нигерийский музыкант Teezee. Пять треков — «Bellator», «Peace of Mind», «Nirvana», «Lit Like This» и «Eyes on Me» — пока собрали лишь 7 тысяч прослушиваний, но всё ещё впереди.

Напомним, что Последним сольным релизом британского артиста был альбом 2019-го года «Ignorance Is Bliss».