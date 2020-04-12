Билли Айлиш думала, что не заслужила победу на «Грэмми»

https://static.news.ru/photo/b4c942f6-7c85-11ea-848e-fa163e074e61_660.jpg Билли Айлиш Фото: AdMedia/Global Look Press

Американская певица Билли Айлиш призналась, что очень переживала и смущалась во время церемонии «Грэмми».

Артистка отметила, что на мероприятии присутствовали Ариана Гранде, Лана Дель Рей и «даже сама Бейонсе», однако победу одержала она.

Я думала: «Нет... Я этого не заслуживаю. Они это заслужили», — рассказала Айлиш.

18-летняя певица стала самым номинантом премии. Ей удалось обойти всех конкурентов и стать обладательницей пяти статуэток, в числе которых за «Лучшую песню года» и «Лучший альбом года», передаёт Dazed.

Как писал NEWS.ru, ранее Билли Айлиш рассказала, что ей нравится сидеть дома в изоляции из-за пандемии коронавируса. По её словам, она скучает по своим друзьям и ждёт, когда сможет увидеть их снова, но ей нравится быть одной.