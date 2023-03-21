«Безумство сумасшедших идиотов»: Разин о травле Пугачевой Продюсер Разин назвал нападки на Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачёва

Музыкальный продюсер Андрей Разин в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) назвал нападки на эстрадную певицу Аллу Пугачеву «безумством сумасшедших идиотов». Он признался, что находится не в лучших отношениях с Примадонной, но осуждает негативные высказывания в ее адрес со стороны конъюнктурных представителей шоу-бизнеса и политики.

То, что с ней делают сейчас, — это неправильно. Есть много людей, которые ее любят. Я считаю, что нападение на нее — это просто какое-то безумство сумасшедших идиотов, — написал Разин.

Создатель «Ласкового мая» вспомнил, что покойный ныне лидер группы Юрий Шатунов считал Пугачеву примером на эстраде. Они вместе были в гостях у артистки в домашней обстановке.

Ранее стало известно, что внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу дачу артистки в Подмосковье. Объявление с недвижимостью появилось в Сети 6 марта. Приобрести особняк можно за 225 млн рублей. С начала СВО певица вместе с мужем и детьми живет в Израиле. В сентябре она попросила признать ее иностранным агентом вслед за супругом и выступила с критикой СВО.