Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/3119c292-b15e-11ea-b253-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продюсеры Международного песенного конкурса «Евровидение» отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал во время проведения состязания в 2021 году.

Согласно прежним правилам, если в композиции участника был бэк-вокал, то во время выступления на сцене его исполнение вживую было обязательным, напоминают организаторы. Ограничение решили снять, чтобы снизить количество членов делегации, расширить потенциал каждой заявки и снизить техническую нагрузку на вещателя.

Мы должны быть более гибкими и вносить изменения даже в сам формат и то, как мы организуем мероприятие в эти сложные времена, — заявил исполнительный руководитель состязания Мартин Остердаль.

Запрет снят, но не относится к обязательным требованиям. Артисты-участники конкурса по-прежнему могут приглашать бэк-вокалистов для выступления, если посчитают нужным. Кроме того, допускается комбинация живого и предзаписанного бэк-вокала.

«Евровидение» в 2021 году пройдёт 18, 20 и 22 мая в Роттердаме. Состязание состоится на той же сцене, которая была отведена для мероприятия в 2020 году, писал NEWS.ru.