Белорусы раскритиковали рэпера Моргенштерна за его отношение к протестам

Жители Белоруссии негативно восприняли просьбу российского рэпера Моргенштерна не приплетать политику к его выступлениям.
Музыкант на следующий день после концерта в Минске записал серию сторис в своём Instagram, в которых попытался разъяснить свою позицию относительно происходящего в Белоруссии.
Я приехал сюда повеселиться и отдохнуть. Я ненавижу политику. Не приписывайте меня ко всем этим политическим движухам, — заявил Моргенштерн.
Накануне в Минске состоялся его концерт, во время которого в зрительном зале поклонники музыканта развернули протестный флаг. Моргенштерн прервал выступление и попросил поклонников закрыть тему политики на время концерта.
Вы же понимаете, к кому вы пришли на концерт? Мне на то, что происходит в стране, [всё равно], ребята. Я не хочу притворяться героем-рыцарем, я не Юрий Дудь, — заявил он со сцены.
В своих публикациях в Instagram он отметил, что один из популярных Telegram-каналов в Белоруссии извратил его слова, и теперь музыкант получает большое количество негативных откликов в соцсетях.
Ранее NEWS.ru писал, что российский рэпер Алишер Моргенштерн выпустил совместный трек с американским исполнителем Газзи Гарсией, более известным как Lil Pump. О том, что эта песня записана, артист не так давно говорил в интервью Юрию Дудю. Моргенштерн тогда подчёркивал, что трек готов уже давно, однако его релиз постоянно откладывается.