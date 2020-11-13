Белорусы раскритиковали рэпера Моргенштерна за его отношение к протестам

https://static.news.ru/photo/ac059a72-2755-11eb-b6a7-fa163e074e61_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Жители Белоруссии негативно восприняли просьбу российского рэпера Моргенштерна не приплетать политику к его выступлениям.

Музыкант на следующий день после концерта в Минске записал серию сторис в своём Instagram, в которых попытался разъяснить свою позицию относительно происходящего в Белоруссии.

Я приехал сюда повеселиться и отдохнуть. Я ненавижу политику. Не приписывайте меня ко всем этим политическим движухам, — заявил Моргенштерн.

Накануне в Минске состоялся его концерт, во время которого в зрительном зале поклонники музыканта развернули протестный флаг. Моргенштерн прервал выступление и попросил поклонников закрыть тему политики на время концерта.

Вы же понимаете, к кому вы пришли на концерт? Мне на то, что происходит в стране, [всё равно], ребята. Я не хочу притворяться героем-рыцарем, я не Юрий Дудь, — заявил он со сцены.

В своих публикациях в Instagram он отметил, что один из популярных Telegram-каналов в Белоруссии извратил его слова, и теперь музыкант получает большое количество негативных откликов в соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рэпер Алишер Моргенштерн выпустил совместный трек с американским исполнителем Газзи Гарсией, более известным как Lil Pump. О том, что эта песня записана, артист не так давно говорил в интервью Юрию Дудю. Моргенштерн тогда подчёркивал, что трек готов уже давно, однако его релиз постоянно откладывается.