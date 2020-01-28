https://static.news.ru/photo/baa76888-41c0-11ea-86f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Американская группа Beastie Boys опубликовала тизер документального фильма о коллективе.

Картину о нью-йоркском хип-хоп-трио снял режиссёр Спайк Джонз, снимавший музыкантам клипы.

Майк Даймонд и Адам Хоровиц рассказывают историю о группе и дружбе длиной в 40 лет, — говорится в описании к ролику.

Фильм под названием Beastie Boys Story будет состоять из съёмок тура участников коллектива Mike D (Даймонд) и Ad-Rock (Хоровитц) в поддержку выхода книги о группе и архивных записей о музыкантах.

Картина будет опубликована на стриминговом сервисе Apple TV 24 апреля. Кроме того, специальная версия ленты будет показана в IMAX 3 апреля.

Группа была основана в 1981 году. На счету у музыкантов восемь студийных альбомов. Коллектив прекратил деятельность после смерти от рака одного из участников Адама Яука, известного как MCA.

Beastie Boys объявили о выходе документального фильма 15 января, писал NEWS.ru.