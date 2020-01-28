Американская группа Beastie Boys опубликовала тизер документального фильма о коллективе.
Картину о нью-йоркском хип-хоп-трио снял режиссёр Спайк Джонз, снимавший музыкантам клипы.
Майк Даймонд и Адам Хоровиц рассказывают историю о группе и дружбе длиной в 40 лет, — говорится в описании к ролику.
Фильм под названием Beastie Boys Story будет состоять из съёмок тура участников коллектива Mike D (Даймонд) и Ad-Rock (Хоровитц) в поддержку выхода книги о группе и архивных записей о музыкантах.
Картина будет опубликована на стриминговом сервисе Apple TV 24 апреля. Кроме того, специальная версия ленты будет показана в IMAX 3 апреля.
Группа была основана в 1981 году. На счету у музыкантов восемь студийных альбомов. Коллектив прекратил деятельность после смерти от рака одного из участников Адама Яука, известного как MCA.
Beastie Boys объявили о выходе документального фильма 15 января, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен