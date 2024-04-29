Baza: информация про кому барабанщика «Коррозии металла» — вброс

Telegram-канал Baza сообщает, что фронтмен группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий вбросил информацию про то, что барабанщик коллектива Марк Бейгун впал в кому после рейда силовиков на нижегородский клуб «Ненависть». Канал ссылается на слова одного из участников группы, который заявил, что слова про кому были озвучены только с целью привлечения общественного внимания к ситуации.

Мы что, террористы? У нас было оружие? Зачем нужно было бить людей, которые приехали послушать нас из других городов? В чём смысл такой жестокости? — приводит Baza слова неназванного участника коллектива.

По данным Baza, во время рейда сотрясение мозга получила директор группы, один из организаторов концерта получил ушиб пальца.

О состоянии здоровья барабанщика Троицкий сообщил в соцсети «ВКонтакте» в ночь на 29 апреля. Силовики ворвались в ночной клуб «Ненависть» в Нижнем Новгороде и задержали Троицкого и его музыкантов 28 апреля. По словам Марии Руновой, группа выступала в рамках гастрольного тура по российским городам. Паука и его коллег оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Лидер группы планирует обжаловать постановление.