Баста выпустил альбом с новым проектом

https://static.news.ru/photo/23fc9622-82ef-11ea-a932-fa163e074e61_660.jpg Василий Вакуленко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкант Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, выпустил альбом электронной музыки. Его новый проект получил название Gorilla Zippo.

Баста объявил о выходе альбома в эфире программы «Вечерний Ургант» 17 апреля, напоминает RNS. В релиз вошло семь композиций.

Артист заявил, что работа над новыми треками шла довольно долго «в перерывах между основной нашей деятельностью». В итоге вместе с командой он записал около шести часов музыки.

Всё, что есть в электронной сцене, за всю мою жизнь с чем я соприкасался — на меня всё повлияло, — заявил он.

Как писал NEWS.ru, Баста рассказал о планах построить новый стадион, а также открыть собственную детскую спортивную школу. В конце 2019 года он стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону).