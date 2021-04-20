Баста ответил на вопрос о возможном интервью с Дмитрием Гордоном

https://static.news.ru/photo/3fdf4462-a1e7-11eb-a79b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) оценил вероятность интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Он мне не звонил. Мне его манера немного не симпатична. Я люблю лёгкое общение, а у него манера достаточно архаичная. Если позвонит — будем разговаривать. Не факт, что соглашусь. Надо будет понять, о чём пойдёт разговор, — передаёт слова Басты корреспондент NEWS.ru.

Ранее во вторник Баста рассказал об отношении к Цою и воссоединившейся группе «Кино».

Рэпер также объявил о создании боксёрского промоушена Gazfight. 21 мая они организуют бой Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — до 101 кг.