Барабанщика Rammstein шокировал секс-скандал с Линдеманном

Фото: Nilsson Nils Petter/Aftonbladet/Global Look Press

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер

Барабанщик Rammstein Кристоф Шнайдер написал в запрещенной соцсети, что шокирован скандалом вокруг солиста Тилля Линдеманна, обвиняемого в сексуальных изнасилованиях. Ударник немецкой индастриал-метал-группы признался, что публикации потрясли как его лично, так и весь коллектив. Музыкант усомнился, что на вечеринках фронтмена могло быть что-то криминальное.

Я шокирован тем, что о нашем солисте пишут в соцсетях и СМИ. Я не думаю, что могло случиться что-то запредельное, никогда не видел ничего подобного и не слышал от кого-либо из нашей команды в 100 человек. Все, что я наблюдал на вечеринках у Тилля, — это как взрослые люди развлекались вместе, — рассказал барабанщик.

При этом Шнайдер отметил, что в последние годы Линдеманн отдалился от Rammstein и уделял больше внимания своим сольным проектам и вечеринкам.

В прокуратуре Берлина заявили, что в отношении фронтмена Rammstein ведется предварительное расследование. Линдеманну инкриминируют сексуальные изнасилования и продажу наркотиков. Заявления на музыканта поступили от нескольких девушек. Одна из поклонниц рассказала газете Welt am Sonntag, как на одном из концертов ее накачали наркотиками, после чего у нее были провалы в памяти, но впоследствии фанатка очнулась уже в отеле с Линдеманном. Еще одна поклонница рассказывала, что певец подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать, после чего она ушла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.