Барабанщик американской группы Aerosmith Джоуи Крамер проиграл суд против своих коллег, принудивших его участвовать в кастинге, чтобы снова играть в коллективе.
Музыканты такой мерой хотели удержать Крамера от выступления с группой в качестве почётных гостей на церемонии вручения премии «Грэмми», на что в ответ получили от него иск.
Своё решение они объяснили тем, что были насторожены физическим и эмоциональным состоянием барабанщика и не хотели, чтобы это плохо отразилось на предстоящем шоу. Участник Aerosmith в течение шести месяцев не играл в составе группы, так как восстанавливался после травм, полученных весной 2019 года.
Суд отклонил жалобу Крамера, согласившись с остальными членами группы в том, что у них нет достаточно времени, чтобы отрепетировать песни для выступления на торжественном событии.
Как писал NEWS.ru, американская хард-рок-группа Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues. Музыканты возмущены незаконным использованием названия коллектива.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен