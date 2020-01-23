https://static.news.ru/photo/52c80cf2-3dc1-11ea-96c9-fa163e074e61_660.jpg Джоуи Крамер Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Барабанщик американской группы Aerosmith Джоуи Крамер проиграл суд против своих коллег, принудивших его участвовать в кастинге, чтобы снова играть в коллективе.

Музыканты такой мерой хотели удержать Крамера от выступления с группой в качестве почётных гостей на церемонии вручения премии «Грэмми», на что в ответ получили от него иск.

Своё решение они объяснили тем, что были насторожены физическим и эмоциональным состоянием барабанщика и не хотели, чтобы это плохо отразилось на предстоящем шоу. Участник Aerosmith в течение шести месяцев не играл в составе группы, так как восстанавливался после травм, полученных весной 2019 года.

Суд отклонил жалобу Крамера, согласившись с остальными членами группы в том, что у них нет достаточно времени, чтобы отрепетировать песни для выступления на торжественном событии.

Как писал NEWS.ru, американская хард-рок-группа Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues. Музыканты возмущены незаконным использованием названия коллектива.