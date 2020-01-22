https://static.news.ru/photo/e3a03220-3d0f-11ea-abf7-fa163e074e61_660.jpg Джоуи Крамер Фото: Billy Bennight/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Барабанщик американской группы Aerosmith Джои Крамер подал в суд на коллег за то, что они принудили его участвовать в кастинге, чтобы снова играть в коллективе.

Согласно иску, музыканты такой мерой пытаются удержать Крамера от возможности выступить с группой в качестве почётных гостей на церемонии вручения премии «Грэмми», сообщает Consequence of Sound.

По словам барабанщика, весной 2019 года его попросили взять отпуск, чтобы он смог восстановиться от полученных ранее незначительных травм. Позже артист заявил, что полон сил и готов полноценно выступать с Aerosmith.

Также в жалобе указано, что новости о кастинге ухудшили его состояния, и ему снова потребовалось лечь в больницу.

Позже коллеги Крамера по группе опубликовали официальное заявление, в котором объяснили, что были насторожены физическим и эмоциональным состоянием своего партнёра по коллективу и не хотели, чтобы во время выступления на церемонии «Грэмми» что-то пошло не так.

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