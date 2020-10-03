Барабанщик «А-Студио» стал жертвой грабителей в салоне массажа в Москве

https://static.news.ru/photo/b2830c48-056a-11eb-8d75-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дальский Фото: facebook.com/eugene.dalskiy

Музыкант Евгений Дальский, играющий на барабанах в поп-группе «А-Студио», лишился iPhone. Гаджет стоимостью 100 тысяч рублей украли, когда мужчина находился в салоне тайского массажа в Оружейном переулке в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, после прохождения процедур музыкант вернулся за вещами и не обнаружил своего смартфона. Неизвестно, написал ли мужчина заявление в полицию.

Дальский играет в «А-Студио» с 2007 года, ранее он сотрудничал с группами Андрея Губина, Паскаля и других музыкантов.

NEWS.ru писал, что певица Монеточка выпустила новый альбом, который получил название «Декоративно-прикладное искусство». В работе над ним принимал участие музыкант и продюсер Витя Исаев, участвовавший в записи предыдущей пластинки певицы.