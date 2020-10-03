Барабанщик «А-Студио» стал жертвой грабителей в салоне массажа в Москве

Музыкант Евгений Дальский, играющий на барабанах в поп-группе «А-Студио», лишился iPhone. Гаджет стоимостью 100 тысяч рублей украли, когда мужчина находился в салоне тайского массажа в Оружейном переулке в Москве.
Как
Дальский играет в «А-Студио» с 2007 года, ранее он сотрудничал с группами Андрея Губина, Паскаля и других музыкантов.
NEWS.ru писал, что певица Монеточка выпустила новый альбом, который получил название «Декоративно-прикладное искусство». В работе над ним принимал участие музыкант и продюсер Витя Исаев, участвовавший в записи предыдущей пластинки певицы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен