https://static.news.ru/photo/b8fcedf8-6d19-11ea-902c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Киряков/youtube.com

Андрей Киряков, балалаечник из Пермского края, выпустил клип с пародией на песню Uno российской группы Little Big. Этот трек коллектив должен был представить на несостоявшемся международном конкурсе «Евровидение-2020».

В ролике Киряков со своим коллективом призывает делать упражнения на свежем воздухе. В песне также говорится о том, что, в отличие от Европы, где «страшно даже выйти за хлебом», в России большие поля.

В связи с распространением коронавируса COVID-19 и отменой всех массовых мероприятий мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео, — говорится в описании к клипу.

В начале видео также указано, что оно не является призывом к действию, и зрители должны применять рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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