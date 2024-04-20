Авторы хита из «Москва слезам не верит» поддержали ВСУ: где они сейчас

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

Сергей Яковлевич и Татьяна Хашимовна Никитины

Всенародно любимые советские барды Сергей и Татьяна Никитины, авторы знаменитых советских хитов и заслуженные артисты, уехали за рубеж и собирают средства на ВСУ. Почему они поддержали Украину, что говорили про СВО, где они сейчас и как их поступок оценили в России?

Как барды Никитины поддерживают Украину

Никитины — авторы многочисленных советских хитов, которые до сих пор звучат с экранов и любимы взрослыми и детьми. Среди их песен: «Александра» из одного из самых знаменитых советских кинофильмов «Москва слезам не верит», а также «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей», песен из таких фильмов, как «Ирония судьбы» и «Сказка о потерянном времени».

Издание Regnum обратило внимание, что имена Никитиных появились на странице уехавшей из России Чулпан Хаматовой, — они будут участвовать в представлении «Орфей» в черногорском городе Будва. Вместе с ними участвуют многие другие бывшие россияне.

«Среди участников девятидневного фестиваля — сплошь антироссийские одноверцы Хаматовой — жалеющая, что террористы не смогли убить Захара Прилепина, Вера Полозкова, осуждающая россиян за неуважение к террористам из „Крокуса“ Манижа, иноагент Дмитрий Быков и т. п. Процент от сбора фестиваля традиционно идет на помощь Украине», — отметила актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале.

Сборы с мероприятий, которые устраивает Хаматова, будут направлены на помощь Украине. Так же и Никитины передают на нужды ВСУ гонорары за сольные концерты.

«Все равно не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране. Спонсирование врагов своей Родины можно трактовать однозначно: измена Родине», — считает Поплавская.

Что Никитины говорили про СВО

После начала СВО в феврале 2022 года Сергей и Татьяна Никитины немедленно покинули Россию.

«Я категорически против любых действий, приводящих к гибели людей. Немыслимо даже представить что-то вроде войны между русскими и украинцами. Надеюсь, здравое мышление одержит верх», — заявил заслуженный деятель культуры РФ Никитин перед отъездом.

Бард столкнулся в Сети с большим количеством критики от прежних поклонников, однако не изменил своего мнения.

«Патриот — это не тот, кто хвалится захватом новых территорий или новыми видами оружия, а тот, кому больно и стыдно за беды своей Родины», — ответил Никитин критикам.

Куда уехали Никитины после начала СВО

Как пишет Regnum, Никитины после начала СВО уехали из России в Нью-Йорк к единственному сыну Александру, который давно там живет с семьей.

В США они активно помогают и записывают агитационные ролики для антироссийской организации под названием «Настоящая Россия». Она была создана в марте 2022 года, чтобы собирать деньги для помощи украинцам, советским невозвращенцем и артистом балета Михаилом Барышниковым, писателем Борисом Акуниным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экономистом Сергеем Гуриевым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого СМИ называют «архитектором антироссийских санкций».

Вместе с сыном Александром советские барды регулярно дают камерные концерты в США и других странах.

Российский композитор Юрий Лоза заявил NEWS.ru, что знаменитые в СССР барды заняли русофобскую позицию из-за длительного проживания в США.

«[Никитины] живут в Америке. Они — американцы, что еще могут заявить американцы? Пора перестать обращать внимание на заявления иностранцев, Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и прочих. Нас же не интересует, что говорят камбоджийцы, мадагаскарцы, — их можно приравнять к жителям этих стран. Тот контент, который был, останется с нами. Это не они написали эти песни», — считает Лоза.

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