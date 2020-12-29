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Бузова опубликовала фото в бикини с Мальдив

17:45, 30 декабря 2020 22
Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Улетевшая на Мальдивы вместе со своим возлюбленным певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась с подписчиками моментами отдыха на островах.

На фото, опубликованном в Instagram, артистка позирует в открытом купальнике, сидя на краю бассейна.

Когда утро действительно доброе. Ну что, считаем купальники?написала она в комментарии к снимку.

В сторис певица отметила, что хорошо, что они прилетели за два дня до Нового года, поскольку она ещё даже не успела разобрать все чемоданы.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольга Бузова решила впервые за этот год устроить себе отпуск. Ещё 28 декабря она встретилась с подругами, провела время со своим отцом и вручила всем подарки, а уже вечером вместе со своим возлюбленным Давой улетела на Мальдивы. По её словам, она так волновалась, что может что-то случиться, что почти никому не говорила, что улетает.

Как отметила телеведущая, она намерена отдохнуть физически и морально. По её словам, этот год для неё выдался сложным.

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