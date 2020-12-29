Автор музыки для «Полицейской истории» Клод Боллинг умер во Франции

https://static.news.ru/photo/945d9be4-4aec-11eb-932a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Eis/imageBROKER.com/Global Look Press

Французский джазмен Клод Боллинг, написавший музыку для множества фильмов, умер в возрасте 90 лет. О смерти музыканта сообщила актриса Брижит Бардо в Twitter.

Клод Боллинг ушёл, забрав мою молодость и 60 лет преданной дружбы, радости жизни, весёлых песен и беззаботных отношений, — написала знаменитость киноэкрана прошлого века.

Claude Bolling, mon Â« dubol Â» est parti emportant avec lui ma jeunesse et 60 ans dâamitiÃ© fidÃ¨le, de joie de vivre, de chansons rigolotes, et dâune complicitÃ© insouciante. pic.twitter.com/RcEOcWG8cG — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) December 30, 2020

Информацию позже подтвердили родственники Боллинга в беседе с агентством France-Presse. В последние годы музыкант страдал от разных болезней и умер в больнице Сен Клу под Парижем.

Клод Боллинг известен как автор музыки к фильму «Борсалино» с Аленом Делоном и Бельмондо, «Полицейской истории» и множеству других. Уже в 16 лет он создал свой первый оркестр, а в 18 записал первую пластинку.

Во Франции Боллинг считался корифеем в мире джаза, музыкант внёс значительный вклад в развитие этого направления в середине XX века.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Калифорнии скончался бывший участник хип-хоп-дуэта Dr. Jeckyll & Mr. Hyde Андре Харрелл. Музыкант умер в возрасте 59 лет в своём доме от сердечной недостаточности, которой он страдал последние годы.