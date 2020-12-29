Автор музыки для «Полицейской истории» Клод Боллинг умер во Франции

Информацию позже подтвердили родственники Боллинга в беседе с агентством France-Presse. В последние годы музыкант страдал от разных болезней и умер в больнице Сен Клу под Парижем.
Клод Боллинг известен как автор музыки к фильму «Борсалино» с Аленом Делоном и Бельмондо, «Полицейской истории» и множеству других. Уже в 16 лет он создал свой первый оркестр, а в 18 записал первую пластинку.
Во Франции Боллинг считался корифеем в мире джаза, музыкант внёс значительный вклад в развитие этого направления в середине XX века.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Калифорнии скончался бывший участник хип-хоп-дуэта Dr. Jeckyll & Mr. Hyde Андре Харрелл. Музыкант умер в возрасте 59 лет в своём доме от сердечной недостаточности, которой он страдал последние годы.