Автор хита «Теперь ты в армии» отменил тур по России после угроз Лидер группы «Оргия праведников» Калугин отменил тур по России из-за угроз

Фото: vk.com/id12475453

Лидер группы «Оргия праведников» Сергей Калугин

Лидер группы «Оргия праведников» Сергей Калугин, известный по пародийной песне «Теперь ты в армии», отменил свой тур по России. Новосибирский клуб «Уzдечка», где артист должен был выступить 6 февраля, сообщил на странице во «ВКонтакте», что музыкант отменил выступления из-за угроз активистов.

Концерт отменен. Мы сделали всё, что смогли. Но артист из-за череды отмен концертов не готов сейчас вести концертную деятельность. Опасается за свою жизнь и здоровье из-за угроз активистов, — сообщили на странице клуба.

Акустические концерты Калугина также были отменены в Томске, Тюмени, Екатеринбурге и Челябинске. В соцсетях сообщили, что в этом «нет вины ни исполнителя, ни организатора». Всем купившим билеты пообещали, что деньги вернут в полном размере, но предупредили, что возможны небольшие задержки, так как отмена произошла «неожиданно и сразу в нескольких городах». Все выступления лидера «Оргии праведников» были запланированы на первые числа февраля.

При этом на странице концерта в Барнауле об отмене выступления Калугина сообщили еще 22 января, что объяснили «отсутствием обратной связи от публики». Там написали, что «билетов проданных нет, возвращать нечего».

После начала СВО в ряде СМИ сообщалось, что «Оргия праведников» прекратила концертную деятельность в знак поддержки Украины и выступила с осуждением присоединения Крыма к РФ. В паблике группы опровергли эту информацию, заявив, что за 25-летнюю историю «Оргия праведников» никогда не прекращала выступать. Калугин в мае 2023 года также заявил, что группа продолжает давать концерты.

Ранее певица Лолита сообщила, что в Подмосковье были отменены все ее 10 концертов в рамках тура, приуроченного к 60-летнему юбилею исполнительницы. Перед этим также были отменены выступления певицы в Омске и Новосибирске.