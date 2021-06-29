Автор хита «Музыка нас связала» пригрозил студии Mundfish судебным кошмаром

Автор музыки к хиту советской и российской группы «Мираж» — «Музыка нас связала» — Андрей Литягин пригрозил студии Mundfish, разработавшей компьютерную игру Atomic Heart, «судебным кошмаром» за якобы незаконное использование трека в трейлере проекта, передаёт портал DTF. Ролик с фрагментами шутера удалили с YouTube-канала Mundfish.

Ребята, <...> я с высшим образованием и представляю, сколько денег Mundfish в теории могла вложить в разработку такой игры. То, что просили мы — это для них не более чем чаевые в ресторане. И не надо дурить голову молодым геймерам, замершим в ожидании вожделенного релиза! — отметил Литягин.

В Mundfish отметили, что заранее договорились об использовании трека в трейлере игры, но с другой компанией — «НМИ», с чем не согласились в издательстве «Топ7», представляющем в том числе Литягина. По их словам, они с Mundfish условились — хит «Музыка на с связала» можно позаимствовать для рекламы Atomic Heart, но подчеркнули: нельзя приобретать права на песню у третьих лиц. По предварительным данным, у «НМИ» есть лишь часть прав на знаменитую композицию.

Ситуацию прокомментировал гендиректор Mundfish Роберт Багратуни. По его словам, трейлер Atomic Heart никогда бы не показали на выставке Е3, не купи разработчики права на использование песни.

Трейлер [Atomic Heart] блокируют, а композитор Литягин, так и не выйдя с нами на связь лично, сразу даёт публичный комментарий, что мы не имели права редактировать композицию, — считает Багратуни.

Он отметил, что студия добавила в видео фонограмму, предоставленную «НМИ».

Atomic Heart является игрой в жанре шутер («стрелялкой») от первого лица с элементами RPG. В центре сюжета — события в альтернативной вселенной на фоне расцвета СССР. Главным героем является специальный агент П-3. После провального десанта на заводе «3826» ему предстоит выяснить, что случилось на предприятии, и уничтожить сошедших с ума роботов.

Хит «Музыка нас связала» группы «Мираж» — одна из композиций альбома группы «Снова вместе» (1989) с вокалом Маргариты Суханкиной.

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