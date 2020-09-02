Ариана Гранде первой из женщин собрала 200 млн фолловеров в Instagram

Американская певица Ариана Гранде стала первой женщиной, набравшей 200 млн подписчиков в социальной сети Instagram. Она ведёт свой аккаунт с 2011 года.
Гранде стала не только первой женщиной, но и первой исполнительницей музыки, которой удалось добиться такого результата. На втором месте идёт звезда реалити-шоу Кайли Дженнер, у которой 193 млн подписчиков и певица Селена Гомес с 191 млн фолловеров.
Неоспоримым лидером по количеству подписчиков остаётся португальский футболист Криштиану Роналду с аудиторией в 237 млн человек.
Ранее Ариана Гранде стала самой востребованной артисткой на стриминговом сервисе Spotify. С лидерской позиции она сместила Рианну, писал NEWS.ru.
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