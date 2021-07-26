Арбенина рассказала о проблемах с голосом после дважды перенесённого COVID

Российская певица, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала WomanHit.ru о проблемах с голосом после дважды перенесённого коронавируса. Оба раза артистка болела практически бессимптомно, однако последствия инфекции всё равно отразились на ней.

Она рассказала: первый раз заболела в ноябре. Арбенина узнала об этом лишь по своей головной боли, которая началась у неё где-то через месяц после предполагаемых дней болезни. Понять, что это коронавирус, можно было только по антителам. В первый раз их было немного, зато во второй, когда инфекция настигла певицу в июне, их было 200%.

Чувствует артистка себя нормально, но последствия COVID-19 всё-таки есть.

Уже многие отмечали, что вирус начинает тебя долбать во все уязвимые точки. В моем случае это связки. Так вот, у меня начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки. Я себя чувствую так, как будто у меня было концертов тридцать. Появилась быстрая утомляемость. Но я держусь, — призналась Арбенина.

Наряду с концертами в составе группы «Ночные снайперы» Арбенина регулярно проводит сольные акустические выступления. Также певица пишет стихи, в разные годы было выпущено несколько поэтических сборников, а также проза.

Ранее сообщалось, что сын Михаила Боярского рассказал, кто заразил актёра коронавирусом. Сейчас народный артист находится дома после перенесённой болезни.