Арбенина назвала дату концерта «Ночных снайперов» в Ростове-на-Дону Арбенина подтвердила, что ее концерт 27 июня в Ростове-на-Дону состоится

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Диана Арбенин

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина подтвердила в Telegram, что концерт музыкального коллектива 27 июня в Ростове-на-Дону состоится. Ранее выступления «Ночных снайперов» были отменены в нескольких городах России, включая Казань и Пермь.

Ростов! 27 июня у нас все в силе! Мы приедем и я буду петь. Очень хочу вас поддержать и я это сделаю. До встречи! — сказала Арбенина.

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Ранее сообщалось, что концерты Арбениной и «Ночных снайперов», которые должны были пройти 12 и 17 апреля в рамках российского тура в Перми и Тольятти, были отменены. Также выступления не состоялись в Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани и Ростове-на-Дону.

Арбенина после отмены нескольких концертов опубликовала в соцсетях текст песни «Гавань». Там встречается фраза «стой на своем».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Арбенину после высказываний о военной операции на Украине. По его мнению, слова лидера группы «Ночные снайперы» дискредитируют Вооруженные силы России.